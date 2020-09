US Open - Azarenka vient pour la première fois à bout de Serena et rejoint Osaka en finale

Victoria Azarenka (WTA 27) a battu pour la première fois Serena Williams (WTA 8) en Grand Chelem, après une série de dix défaites. La Bélarusse s'est imposée jeudi soir en demi-finale de l'US Open sur le score de 1-6 6-3 et 6-3, en 1h55. Elle affrontera en finale la Japonaise Naomi Osaka samedi (à 22h30 en Belgique).Il s'agira de la troisième finale à New York pour l'ex-numéro 1 mondiale. Elle tentera de décrocher un troisième Grand Chelem, après ses victoires à l'Open d'Australie en 2012 et 2013. Victoria Azarenka n'avait plus atteint le dernier carré d'un Grand Chelem depuis 2013, lorsqu'elle avait échoué en finale à Flushing Meadows, également face à sa bête noire Serena. Celle-ci a réalisé un début de rencontre tonitruant jeudi, et a eu l'occasion de mener 2-0 dans la deuxième manche, avant de voir la Biélorusse complètement retourner le match. L'Américaine court derrière son 24e titre en Grand Chelem, ce qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court, depuis sa victoire à Melbourne en 2017. (Belga)

