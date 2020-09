US Open - Benoît Paire annonce avoir été testé négatif

Benoît Paire, exclu de l'US Open pour un test positif au Covid-19 en fin de semaine dernière juste avant le début du tournoi, a annoncé mercredi avoir passé un nouveau test qui s'est avéré négatif."Pour vous dire la vérité, j'ai été testé négatif. J'ai fait un test qui était négatif il y a deux jours (lundi). Je vais refaire des tests, mais le dernier était négatif", a-t-il déclaré sur Instagram. "Je me sens très bien, je n'ai pas de symptôme", ajoute-t-il. Testé positif samedi alors qu'il était dans la bulle sanitaire de l'US Open, Paire a été exclu du tournoi et plusieurs autres joueurs ont été placés sous surveillance accrue, dont ses compatriotes Kristina Mladenovic, Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Edouard Roger-Vasselin et Adrian Mannarino. (Belga)

