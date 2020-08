US Open - Bianca Andreescu ne défendra pas son titre à Flushing Meadows

La Canadienne Bianca Andreescu, tenante du titre, ne défendra pas son titre à l'US Open. La 6e joueuse mondiale a annoncé jeudi qu'elle avait décidé de déclarer forfait pour le tournoi new yorkais du Grand Chelem, qui se déroulera du 31 août au 13 septembre."Après de nombreuses discussions avec mes proches, j'ai pris la difficile décision de ne pas retourner à New York cette année", indique Bianca Andreescu sur ses comptes Twitter et Instagram. "J'ai pris cette décision afin de me concentrer sur ma forme physique et pour être sûre de revenir à mon plus haut niveau" ajoute la Canadienne, qui n'a toujours pas joué en 2020. Elle s'était blessée au genou en début d'année. "Je réalise que de nombreux obstacles inattendus, dont la pandémie de Covid-19, ont compromis ma capacité à me préparer et m'ont empêché d'atteindre le niveau de jeu que je veux avoir. Bianca Andreescu rejoint ainsi la N.1 mondiale Ashleigh Barty, l'Ukrainienne Elena Svitolina (WTA 5), la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 7), la Russe Svetlana Kuznetsova, lauréate de l'US Open en 2004 ou encore Française Fiona Ferro, qui vient de remporter le tournoi de reprise à Palerme, qui ont également renoncé au voyage à New York. L'Espagnol Rafael Nadal, tenant du titre en simple messieurs, a lui aussi déclaré forfait pour l'US Open 2020, au contraire du Serbe Novak Djokovic. Le numéro un mondial a confirmé jeudi sa particiption à l'US Open. (Belga)