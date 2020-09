US Open - David Goffin, défait par Denis Shapovalov, éliminé pour la 4e fois de suite en huitièmes

David Goffin (ATP 10) s'est incliné en huitièmes de finale de l'US Open, dimanche à New York. Le Belge a été battu par le Canadien Denis Shapovalov (ATP 17) en quatre sets sur le score de 6-7, 6-3, 6-4, 6-3 après 3 heures et 32 minutes de jeu.Le Liégeois de 29 ans restait sur une probante victoire en trois sets contre le Serbe Filip Krajinovic (ATP 26) alors que Shapovalov, 21 ans, avait lui dû batailler pendant cinq sets et 3h30 de jeu avant d'écarter l'Américain Taylor Fritz (ATP 25). C'est la quatrième fois de rang que 'la Goff' est éliminé en huitièmes de finale à Flushing Meadows, lui qui restait sur des éliminations à ce stade de la compétition contre Andrey Rublev (2017), Marin Cilic (2018) et Roger Federer (2019). Le Belge a loupé l'occasion de devenir le 10e membre actif du 'Grand Slam QF club', réunissant tous les joueurs encore en activité sur le circuit à avoir atteint les quarts de finale des quatre levées du Grand Chelem, ainsi que le premier Belge à atteindre les quarts. En début de saison, le N.1 belge avait été éliminé au 3e tour de l'Open d'Australie. Shapovalov, qualifié pour les quarts de finale d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, défiera Pablo Carreno Busta (ATP 27). Plus tôt dans la journée, l'Espagnol a profité de la disqualification de Novak Djokovic. Le N.1 mondial serbe, mécontent d'avoir perdu son jeu de service après avoir galvaudé trois balles de sets dans le jeu précédant, a frappé violemment une balle avec sa raquette. La balle est allée heurter une juge de ligne. L'arbitre a alors appliqué le règlement et disqualifié le triple vainqueur du tournoi (2011, 2015, 2018). Le Serbe restait sur un bilan immaculé de 26 victoires pour 0 défaite en 2020. Après six victoires à l'ATP Cup, il a enquillé les succès à l'Open d'Australie, Dubaï et, après la pause liée au coronavirus, à Cincinnati. L'US Open 2020 sera donc le premier Majeur à avoir un autre vainqueur que l'un des membres du Big 3 depuis son édition 2016 remportée par Stan Wawrinka. Plus encore, il y aura à New York cette année un tout nouveau vainqueur de Grand Chelem. (Belga)