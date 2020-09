US Open - David Goffin s'impose face à l'Américain Reilly Opelka

David Goffin (ATP 10), seul Belge engagé dans le tableau masculin de l'US Open, s'est imposé au premier tour de la deuxième levée du Grand Chelem de la saison. Le Belge a battu l'Américain Reilly Opelka (ATP 35) sur le score de 3-1 après 2 heures et 32 minutes de jeu.C'était la troisième confrontation entre David Goffin et Reilly Opelka, grand serveur du haut de ses 2m11. Le N.1 belge s'était imposé à l'Open d'Australie en 2017, avant que l'Américain ne prenne sa revanche à Bâle en 2019. Goffin, tête de série N.7, reste sur trois éliminiations de rang en huitièmes de finale à Flushing Meadows. En 2019, il avait été battu par le Suisse Roger Federer. (En cas de victoire) Le Liégeois de 29 ans défiera au 2e tour le vainqueur du duel entre l'Italien Marco Cecchinato (ATP 106) et le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 97). Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 107) a été battue dès le premier tour du tableau féminin, de l'US Open, battue 6-1, 6-4 après 63 minutes de jeu par la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 19). Deux joueuses belges fouleront encore les courts en dur du tournoi new-yorkais, joué cette année à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. En effet, Kirsten Flipkens (WTA 72) défiera la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 48) et Alison Van Uytvanck (WTA 60) croisera la route de l'Italienne Camila Giorgi (WTA 74). Elise Mertens (WTA 18), Kim Clijsters (non classée), Ysaline Bonaventure (WTA 121) et Yanina Wickmayer (WTA 146) entreront en lice mardi. (Belga)