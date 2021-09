US Open - Elise Mertens en quarts du double après un succès contre Minnen et Van Uytvanck

Elise Mertens, avec Su-Wei Hsieh, s'est qualifiée pour les quarts de finale du double de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, au détriment de Greet Minnen et Alison Van Uytvanck lundi à New York. Mertens et Hsieh, qui forment la tête de série N.1, se sont imposées 6-0, 6-2 au bout de 56 minutes de jeu.En quarts de finale, Mertens et Hsieh affronteront les Américaines Coco Gauff et Catherine McNally, têtes de série N.11, ou la Croate Darija Jurak et la Slovène Andreja Klepac. En simple, Mertens avait été éliminée en 8es de finale par la Biélorusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale, dimanche. Greet Minnen avait elle été éliminée au troisième tour samedi par la Canadienne Bianca Andreescu, 7e mondiale. Alison Van Uytvanck, pour sa part, avait été sortie au premier tour par l'Espagnole Paula Badosa (WTA 26). Chez les messieurs, David Goffin, N.30 mondial, avait pris la porte dès le premier tour en s'incilnant contre l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 61). (Belga)