US Open - Elise Mertens et Aryna Sabalenka qualifiées pour les quarts de finale du double dames

Quelques heures après avoir obtenu son billet pour les huitièmes de finale du simple, Elise Mertens était de retour sur les courts de l'US Open de tennis, samedi à New York. La N.1 belge et la Biélorusse Aryna Sabalenka jouaient leur 2e tour dans le tableau du double. Les tenantes du titre, tête de série N.2 de ce 2e tournoi du Grand Chelem de l'année, ont battu les Américaines Jessica Pegula (WTA 103) et Shelby Rogers (WTA 198) 6-3 et 7-6 (7/5). La rencontre a duré 1h24.Mertens/Sabalenka seront opposées au 3e tour, soit les quarts de finale puisque le tournoi a été réduit cette année à 32 duos en raison de la crise sanitaire, à Laura Siegemund (WTA 59) et Vera Zvonareva (WTA 86). Le duo germano-russe a éliminé vendredi la 7e tête de série formée par la Biélorusse Viktoria Azarenka (WTA 20) et l'Américaine Sofia Kenin (WTA 31) 7-6 (7/4), 6-3. Mertens (WTA 6 en double) et Sabalenka (WTA 5) sont désormais les favorites théoriques pour le titre après l'exclusion du tournoi de la paire tête de série N.1 formée de la Française Kristina Mladenovic et de la Hongroise Timea Babos. Les autorités sanitaires américaines ont imposé une quarantaine à Mladenovic qui a été en contact avec Benoît Paire, le joueur français testé positif au Covid-19 juste avant le début de l'US Open. . (Belga)