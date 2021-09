US Open - Elise Mertens retrouvera Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale, en 8es de finale

Elise Mertens s'est qualifiée vendredi pour les 8es de finale de l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison, à Flushing Meadows, New York, où elle retrouvera son ancienne partenaire de double, la Biélorusse Aryna Sabalenka.Elise Mertens (N.15), 25 ans, 16e mondiale, est venue à bout au 3e tour de la Tunisienne Ons Jabeur, 27 ans, 21e joueuse du monde, en deux sets 6-3, 7-5 au bout de 1 heure et 28 minute de match. De son côté, Aryna Sabalenka, 23 ans, tête de série numéro 2 et numéro 2 mondiale, a battu l'Américaine Danielle Collins (N.20), 27 ans, 29e mondiale, sur un double 6-3 dans le même temps de jeu (1h28). Sabalenka mène 5 à 2 dans ses confrontations avec la numéro 1 belge ayant remporté leurs quatre derniers duels dont celui disputé cette année à Madrid en quarts de finale suite au retrait de Mertens (souffrant de la cuisse) à 6-1, 4-0. La dernière victoire d'Elise Mertens contre son ancienne partenaire de double (lauréate ensemble de l'Open d'Australie en février dernier) remonte à 2018 à Montréal. (Belga)