US Open - Elise Mertens se hisse aisément en seizièmes de finale

Elise Mertens (WTA 18) s'est qualifiée pour le troisième tour de l'US Open, le deuxième tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison, vendredi à New York.Au deuxième tour sur le court N.12 de Flushing Meadows, notre compatriote a réussi à se qualifier en deux sets face à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 82) : 6-3 et 7-5 après 2 heures et 13 minutes de jeu, dans un match qui a dû être réparti sur deux journées. Jeudi, le match avait été arrêté sur le score de 6-3 et 1-0 en faveur de Mertens en raison de la pluie. Lors de la reprise de la rencontre vendredi, Mertens a failli être poussée à un 3e set. Elle fut en effet menée 3-5. Mais a réussi à aligner quatre jeux et décrocher ainsi sa place pour les seizièmes de finale. Samedi, la N.1 belge de 24 ans rencontrera l'Américaine Catherine McNally (WTA 124), 18 ans, qui a battu de façon assez surprenante Ekaterina Alexandrova (WTA 29). Le Russe avait éliminé Kim Clijsters (sans classement) au premier tour. La Limbourgeoise a remporté le seul duel joué à ce jour, l'an dernier au premier tour à Cincinnati (7-5, 6-0). La gagnante, samedi, rencontrera en huitièmes de finale l'Américiane Sofia Kenin (WTA 4/N.2), tenante du titre de l'Open d'Australie, ou la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 31). Mertens est la dernière des sept Belges engagées encore en lice en simple dames. Jeudi, Ysaline Bonaventure (WTA 121) a perdu son match de deuxième tour 7-6 (7/4) et 6-3 contre le Français Alizé Cornet (WTA 56). Kirsten Flipkens (WTA 72) a également rangé sa raquette après le deuxième tour. Greet Minnen (WTA 107), Yanina Wickmayer (WTA 146), Alison Van Uytvanck (WTA 60) et Kim Clijsters ont été éliminées dès le premier tour. Elise Mertens participe à son 5e US Open. L'année dernière, elle avait atteint les quarts de finale, son meilleur résultat en Grand Chelem après sa demie en Australie en 2018. En double, elle a remporté le titre en 2019 aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka. Cette année, le duo défend son titre sur les courts new yorkais. . (Belga)