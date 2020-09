US Open - Elise Mertens se hisse facilement au 2e tour et défiera Sorribes Tormo

Récente demi-finaliste au tournoi de Cincinnati, qui s'est exceptionnellement tenu sur les courts en dur de Flushing Meadows en raison de la pandémie de coronavirus, Elise Mertens a continué sur sa lancée mardi au premier tour de l'US Open. La N.1 belge, 18e mondiale, s'est imposée 6-2, 6-2 contre l'Allemande Laura Siegemund (WTA 64), 32 ans, après 1h26 jeu.La Limbourgeoise, 24 ans, également finaliste à Prague avant de traverser l'Atlantique, défiera au 2e tour l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 82), qui s'est jouée de l'Américaine Claire Liu (WTA 238) en deux sets: 6-2, 6-4. Ce sera le deuxime duel entre Mertens et Sorribes Tormo, 23 ans, sur le circuit WTA. La Belge s'était imposée en deux sets secs, 6-0, 6-2, au tournoi sur dur de Luxembourg en 2017. Elise Mertens pourrait rencontrer Kim Clijsters au 3e tour. L'ancienne N.1 mondiale, qui n'a plus joué en Grand Chelem depuis l'US Open 2012, devra d'abord battre la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 29/N.21) mardi au premier tour. Dans la foulée de la victoire de Mertens, Ysaline Bonaventure (WTA 121) a remporté son premier match en Grand Chelem. La Belge, 121e mondiale, pourtant menée d'un set par la Chinoise Shuai Zhang (WTA 38/N.25), s'est imposée 4-6, 6-3, 6-2 après 1h45 de jeu. Yanina Wickmayer (WTA 146) aura la lourde tâche d'affronter l'Américaine Sofia Kenin (WTA 4/N.2), lauréate du dernier Open d'Australie. Finaliste à Melbourne Park en début de saison, l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 16/N.10) a pris la mesure de la Japonaise Nao Hibino (WTA 78). Menée 1-4 dans le premier set, la lauréate de Roland-Garros 2016 et de Wimbledon 2017, ancienne N.1 mondiale, s'est imposée sur un double 6-4. Lundi, David Goffin et Kirsten Flipkens se sont imposés alors qu'Alison Van Uytvanck et Greet Minnen ont pris la porte. (Belga)