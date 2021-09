US Open - Fin du tournoi en double mixte à l'US Open pour Sander Gillé

Sander Gillé a été éliminé en quarts de finale du double mixte de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, mardi à New York. Avec la Néerlandaise Demi Schuurs, avec qui il forme la tête de série N.8, le Limbourgeois s'est en effet incliné en trois sets (6-1, 1-6, 10-7) contre la paire formée par l'Américaine Desirae Krawczyk et le Britannique Joe Salisbury, tête de série N.2.En demi-finale, ces deux derniers affronteront la paire américaine composée de Jessica Pegula et Austin Krajicek, qui ont battu la Chilienne Alexa Guarachi et le Britannique Neal Skupski, tête de série N.3, sur le score de 6-1, 6-3. Gillé et Schuurs s'étaient qualifiés sans jouer pour les quarts de finale après le forfait des Argentins Nadia Podoroska et Maximo Gonzalez. En double messieurs, Sander Gillé et Joran Vliegen avaient été éliminés au deuxième tour dimanche après une défaite contre le Britannique Jonny O'Mara et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi en trois sets: 3-6, 6-3, 7-6 (7/3). Joran Vliegen, pour sa part, a été éliminé au deuxième tour en double mixte. Avec la Slovène Andreja Klepac, il s'est incliné 6-7 (4/7), 6-4 et 10-5 contre l'Australienne Ellen Perez et le Brésilien Marcelo Demoliner. (Belga)

