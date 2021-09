US Open - Greet Minnen et Alison Van Uytvanck en 8e de finale du double, en attendant Elise Mertens

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck se sont qualifiées pour les 8e de finale du double dames de l'US Open, 4e et dernier tournoi du Grand Chelem, vendredi à New York. La paire belge a battu au 2e tour l'Australienne Ellen Perez et la Tchèque Kveta Peschke en trois sets 7-5, 1-6, 6-2, après 1 heure et 42 minute de jeu.Minnen et Van Uytvanck pourraient retrouver Elise Mertens au tour suivant. Lauréate en 2019 aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens est cette fois associée avec la Taiwanaise Hsieh Su-Wei, avec laquelle elle a remporté Wimbledon. La paire belgo-taiwanaise, tête de série N.1, ne connaît pas encore le nom de son adversaire au 2e tour. (Belga)