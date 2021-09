US Open - Greet Minnen passe au second tour en battant l'Argentine Nadia Podoroska

La Belge Greet Minnen s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open, quatrième levée du Grand Chelem mardi à New York. La Campinoise, 104e mondiale s'est imposée 6-4, 1-6, 6-3 sur le court N.14 contre l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 37) après 2 heures et 17 minutes de jeu.Au deuxième tour, Minnen affrontera la Russe Liudmila Samsonova (WTA 52). Mardi, Alison Van Uytvanck a été éliminée au premier tour après sa défaite 6-4, 6- contre l'Espagnole Paula Badosa, 26e mondiale et tête de série N.24. Lundi, Elise Mertens s'était qualifiée pour le 2e tour après sa victoire face à la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 59) en trois sets et 3h34 de jeu (3,6, 7-6, 7-6). Chez les messieurs, David Goffin a lui aussi été éliminé au premier tour mardi après sa défaite 6-2, 7-5, 6-3 contre l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 61). (Belga)