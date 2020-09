US Open - Kirsten Flipkens éliminée au deuxième tour

Kirsten Flipkens a été éliminée au deuxième tour du simple dames de l'US Open. La Campinoise, 72e mondiale, s'est inclinée en trois sets 7-6 (7/1), 6-7 (3/7) et 6-3 face à l'Américaine Jessica Pegula, 63e au classement WTA. La rencontre a duré 2 heures et 30 minutes.Présente pour la douzième fois de sa carrière dans le tableau final à Flushing Meadows, Kirsten Flipens, 34 ans, est éliminée pour la quatrième année de suite au deuxième tour à Flushing Meadows. La native de Geel n'a atteint qu'une fois le troisième tour, en 2009. Elle avait alors été sortie par Kim Clijsters. Kirsten Flipkens éliminée, il ne reste plus qu'Elise Mertens (WTA 18) et Ysaline Bonaventure (WTA 121) en lice en simple dames. Greet Minnen (WTA 107), Yanina Wickmayer (WTA 146) et Kim Clijsters ont été battues au premier tour. (Belga)