US Open - L'Allemand Alexander Zverev qualifié pour sa deuxième demi-finale en Grand Chelem

L'Allemand Alexander Zverev, 7e mondial et 5e tête de série, s'est qualifié pour les demi-finales de l'US Open de tennis, après sa victoire aux dépens du Croate Borna Coric (ATP 32) 1-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/1), 6-3, mardi à Flushing Meadows.A 23 ans, Zverev qui atteint pour la première fois ce stade du Majeur new-yorkais, jouera contre le Canadien Denis Shapovalov (17e) ou l'Espagnol Pablo Carreno (27e). L'Allemand qui est 5e tête de série à New York a été mené 1-6 et 2-4 avant de se reprendre et de retourner une situation compromise. Le meilleur résultat de Zverev à l'US Open, 23 ans, était un huitième de finale en 2019. Le vainqueur du Masters 2018 avait atteint sa première demie en Grand Chelem de sa carrière en janvier dernier à l'Open d'Australie. . (Belga)