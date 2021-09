US Open - La Biélorusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale, trop forte pour Elise Mertens

Elise Mertens a été éliminée de l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison, dimanche à New York.La numéro 1 belge, 16e mondiale et tête de série N.15 à Flushing Meadows, s'est en effet inclinée 6-4, 6-1, en 1h10 de jeu, face à son ancienne partenaire de double, la Biélorusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et tête de série N.2. Cette dernière affrontera en quarts de finale soit la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 9), lauéate de Roland-Garros, soit l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 10). (Belga)