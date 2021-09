US Open - Leylah Fernandez poursuit son aventure et file en demi-finale aux dépens d'Elina Svitolina

La Canadienne âgée de 19 ans Leylah Fernandez, sensation de l'US Open, s'est qualifiée pour les demi-finales en battant 6-3, 3-6, 7-6 (5) l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e mondiale), mardi à New York.Depuis qu'elle a sorti à la surprise générale la tenante du titre Naomi Osaka au 3e tour, puis l'Allemande Angelique Kerber en 8e, en étant pourtant à chaque fois menée un set à zéro, la 73e joueuse mondiale continue de traverser cet US Open comme dans un rêve. Face à Svitolina, demi-finaliste en 2019 apparue quelque peu frileuse, c'est elle qui s'est montrée la plus agressive et la plus entreprenante dans le jeu au premier set, avec ses grands coups droits qui ont souvent fait mouche. Lors de la deuxième manche, l'Ukrainienne, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, s'est ressaisie en breakant à deux reprises. Mais elle a tout de même dû se battre pour égaliser sur un de ses cinq aces, après que son adversaire a amorcé une remontée. Habituée aux batailles qui durent, Fernandez s'est détachée dans le troisième set, en menant 5-2, mais Svitolina a débreaké deux fois, rendant l'épilogue de ce match bien incertain. Le jeu décisif bascula à 5-5, quand la Canadienne a réussi un passing long de ligne, avec l'aide de la bande du filet. Sur quoi, c'est Svitolina qui a craqué sur sa balle de match en commettant l'erreur fatale. En demi-finale, Fernandez aura encore fort à faire contre la Biélorusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et tombeuse d'Elise Mertens en 8es de finale, ou à la Tchèque Barbora Krejcikova, 9e mondiale et tête de série N.8, lauréate du dernier Roland-Garros. (Belga)

