US Open - Mate Pavic et Bruno Soares titrés en double

Le Croate Mate Pavic et le Brésilien Brunos Soares ont remporté le tournoi du double de l'US Open jeudi, à New York. Pavic et Soares ont battu en finale le Néerlandais Wesley Koolhof et le Croate Nikola Mektic, têtes de série N.8, 7-5, 6-3. La rencontre a duré une heure et demie.Pavic et Soares avaient gagné ensemble le Masters 1000 de Shanghai l'an passé. C'est leur première victoire en Grand Chelem en duo. Le Croate, 27 ans, avait remporté l'Open d'Australie en 2018 aux côtés de l'Autrichien Oliver Marach. Il compte désormais 17 titres ATP en double. Soares, 38 ans, totalise lui 33 titres. Il s'était déjà imposé à Flushing Meadows, en 2016 aux côtés du Britannique Jamie Murray, avec qui il a aussi remporté l'Open d'Australie la même année. (Belga)