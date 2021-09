US Open - Matteo Berrettini qualifié pour les quarts de finale de l'US Open

Matteo Berrettini, 8e joueur mondial de tennis, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open en battant 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 Oscar Otte (144e), samedi à New York.L'Italien, demi-finaliste à Flushing Meadows en 2019, qui avait souffert au tour précédent en écartant en cinq sets le Bélarusse Ilya Ivashka (53e), a cette fois eu un peu moins de mal. Bien qu'ayant cédé la deuxième manche, il a été le plus souvent supérieur à son adversaire issu des qualifications, qui s'est par ailleurs blessé à une main après une chute et tenu à finir la rencontre. Finaliste à Wimbledon cette année, battu par Novak Djokovic, Berrettini pourrait le recroiser en quart mercredi, si le Serbe N.1 mondial bat l'Américain Jenson Brooksby (99e) en soirée. (Belga)