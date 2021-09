US Open - Mertens et Hsieh infligent une double roue de bicyclette

Lauréate en 2019 aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens a parfaitement bien entamé son parcours dans le double dames à l'US Open. Tête de série N.1 aux côtés de la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, elle s'est imposée 6-0, 6-0 contre la Russe Anna Kalinskaya et la Kazakhe Yulia Putintseva, en 43 minutes seulement jeudi à New York.Mertens et Hsieh ont remporté ensemble le dernier tournoi de Wimbledon. Elles attendent leurs adversaires au 2e tour. En simple, Mertens, 25 ans, 16e joueuse du monde, défiera vendredi au 3e tour la Tunisienne Ons Jabeur Ons Jabeur, 27 ans, 21e mondiale. En débute de programme, Greet Minnen s'est qualifiée pour le troisième tour du simple dames. La Campinoise, 104e mondiale et repêchée après avoir été battue au 3e tour des qualifications, s'est imposée sur un double 6-4 contre la Russe Liudmila Samsonova (WTA 52), 22 ans. Au 3e tour, la Belge pourrait défier Bianca Andreescu, 7e mondiale et lauréate à Flushing Meadows en 2019. Pour ça, la Canadienne de 21 ans devra écarter l'Américaine Lauren Davis (WTA 98). Minnen remontera sur les courts new-yorkais jeudi. Engagée en double aux côtés d'Alison Van Uytvanck, elles défieront au premier tour l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Japonaise Makoto Ninomiya. (Belga)