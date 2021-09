US Open - Pierre-Yves Bailly éliminé en quart de finale

Pierre-Yves Bailly a bousculé le Chinois Juncheng Shang, tête de série N.1, en quart de finale du tableau juniors garçons de l'US Open, jeudi - vendredi en Belgique - à New York, mais le Belge a fini par s'incliner (3-6, 6-3, 6-2).Le Belge s'est montré plus adroit dans le premier set, réussissant à déjouer le jeu du Chinois (3-6). Dans le second set, la tête de série N.1 du tournoi a retrouvé son jeu pour prendre le dessus sur le Belge de 17 ans (6-3). Dans la dernière manche, Shang a pris le dessus sur notre compatriote (6-2) pour entériner sa qualification pour les demi-finales au terme de 2h03 de match. Au tour suivant, Shang affrontera donc vendredi le Français Sascha Gueymard Wayenburg, tombeur du Bulgare Petr Nesterov en quart de finale (6-0, 4-6, 4-6). L'autre demi-finale, vendredi également, se jouera entre l'Espagnol Daniel Rincon et le Suisse Jérôme Kym. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.