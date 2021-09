US Open - Sofia Costoulas se qualifie pour les huitièmes de finale

Sofia Costoulas s'est hissée en huitièmes de finale du tableau juniors filles de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mardi à New York. La Brabançonne wallonne, 23e mondiale, s'est imposée en trois sets 6-3, 3-6, 6-3 en 2h10 face à l'Américaine Madison Sieg, 13e mondiale et tête de série N.10.En huitièmes de finale, Costoulas affrontera la Française Océane Babel, 9e mondiale et tête de série N.8 ou la Suissesse Sebastianna Scilipoti, 34e mondiale. Lundi, Costoulas, 16 ans, avait été éliminée au premier tour en double. Avec la Finlandaise Laura Hietaranta, elle s'est inclinée en deux sets 6-2, 6-4 en 1h06 contre la Mexicaine Julia Garcia et la Britannique Matilda Mutavdzic. (Belga)

