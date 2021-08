US Open - Zizou Bergs, Ruben Bemelmans et Kimmer Coppejans connaissent leur adversaire

Outre David Goffin, directement qualifié pour le tableau final grâce à sa 30e place au classement ATP, trois Belges sont engagés dans les qualifications de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison 2021 de tennis.Zizou Bergs (ATP 200), N.2 belge grâce à une saison 2021 aboutie et riche de trois titres Challenger, a grimpé de plus de 300 places en un an à peine. Encore 520e mondial à pareille époque en 2020, le Limbourgeois de 22 ans s'est donné le droit de disputer ses premières qualifications d'un tournoi majeur. Pour ses débuts, il défiera le Péruvien Juan Pablo Varillas, 25 ans et 124e mondial, tête de série N.9. Contrairement à Bergs, Ruben Bemelmans (ATP 224) est coutumier du fait. Le gaucher de Genk, 33 ans, a disputé à trois reprises le tableau final à Flushing Meadows, avec un 3e tour en guise de meilleur résultat en 2015. Le N.4 belge, à la recherche d'un retour en Grand Chelem depuis Wimbledon 2019, affrontera au premier tour l'Israélien Dudi Sela, 36 ans et 319e mondial. Enfin, Kimmer Coppejans (AT 210) court toujours derrière une première qualification à New York, lui qui a échoué à quatre reprises en qualifications, dont deux fois à une marche du tableau final. L'Ostendais de 27 ans rencontrera au premier tour le Slovaque Alex Molcan (ATP 138/N.18). (Belga)

