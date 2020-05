USA: à Los Angeles, le port du masque devient obligatoire

Le maire de Los Angeles a rendu obligatoire jusqu'à nouvel ordre le port du masque pour toutes les personnes âgées de plus de deux ans, afin de "contribuer à stopper la propagation" du nouveau coronavirus.Porter un masque "dès qu'on quitte son domicile instaure une réelle barrière de protection pour les gens avec qui nous pourrions être en contact, et c'est approprié à ce stade de notre réponse à la crise", a expliqué Eric Garcetti mercredi soir, en annonçant son nouveau décret. Le port du masque n'était jusqu'à présent requis à Los Angeles que dans les commerces et certains établissements accueillant du public ainsi que dans les transports en commun. Parallèlement, les autorités sanitaires du comté de Los Angeles ont légèrement assoupli les mesures de confinement, autorisant la reprise d'activité de tous les commerces pour de la vente à emporter - sans accueil du public dans les locaux - dès lors qu'ils disposent d'un accès sur la rue. Des parcs et plusieurs plages, comme celle de Venice Beach près de Los Angeles, ont également été rouvertes au public pour des activités physiques (marche, baignade, jogging, etc) mais pas de bains de soleil ou pique-nique. Le comté de Los Angeles est le principal foyer de Covid-19 en Californie, avec plus de 34.000 cas confirmés et environ 1.660 décès. (Belga)