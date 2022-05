USA: contrôler l'inflation ne sera pas indolore, prévient le président de la Fed

La lutte contre l'inflation, qui est aux Etats-Unis au plus haut depuis 40 ans, risque de peser sur la croissance économique et l'emploi, a prévenu jeudi le président de la banque centrale américaine, tout juste confirmé pour un second mandat par le Sénat."Ramener l'inflation à 2% (cible de la Fed, NDLR) ne se fera pas sans douleur, mais en définitive, le plus douloureux serait d'échouer à la contrer et que l'inflation reste ancrée dans l'économie à des niveaux élevés", a déclaré Jerome Powell dans une interview à la radio publique. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.