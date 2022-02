USA: deux agents abattus sur un campus en Virginie, un suspect appréhendé

Deux agents de police en poste sur un campus d'un collège privé ont été abattus par un tireur, dans l'Etat de Virginie aux USA mardi, rapporte l'agence de presse AP. L'assaillant présumé a été appréhendé après le confinement imposé à l'établissement et la conduite de fouilles consécutives, confirment la police et l'école.Le collège de Bridgewater, à 200 km de la ville de Richmond, a été placé en lockdown après l'avertissement de la police adressé aux environ 1.500 étudiants et à l'établissement qu'un tireur était actif sur le campus. Dans un message posté sur Twitter vers 02h00 de l'après-midi, le collège a confirmé que la police avait appréhendé un suspect après des recherches dans le campus, mais que les étudiants devaient rester à l'abri. L'alerte a été levée environ deux heures et demi après. Dans une déclaration, le président du collège a identifié les deux victimes comme deux agents de police en poste sur le campus, et a présenté ses condoléances face à la disparition d'un duo apprécié et connu pour être proches. Le gouverneur de la Virginie, Glenn Youngkin, a posté un message sur Twitter assurant qu'il avait été mis au courant de la situation. La violence par armes à feu est un fléau aux USA, où le port d'armes est garanti par la constitution, avec régulièrement des drames en milieu scolaire. (Belga)

