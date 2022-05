USA: Joe Biden mardi à Buffalo après une tuerie raciste qui a fait dix morts

Le président américain Joe Biden se rendra mardi à Buffalo, après une tuerie raciste qui a fait dix morts dans un supermarché de cette ville de l'Etat de New York (nord-est), a annoncé dimanche la Maison Blanche."Le président et la première dame vont se rendre à Buffalo pour partager la douleur d'une communauté qui a perdu dix des siens dans une tuerie de masse horrible et insensée", a précisé la présidence américaine dans un communiqué. (Belga)

