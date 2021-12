USA: la légendaire patineuse Michelle Kwan nommée ambassadrice au Belize

L'ex-championne de patinage artistique Michelle Kwan a été nommée ambassadrice des Etats-Unis au Belize par le président Joe Biden, une décision qui doit encore être avalisée par le Sénat pour être confirmée."J'ai l'honneur d'être nommée par le président Biden pour servir comme ambassadrice au Belize", a écrit Mme Kwan sur Twitter après l'annonce par la Maison Blanche de cette nomination. De 1995 à 2005, Michelle Kwan a remporté 43 titres de patinage artistique, dont cinq sacres de championne du monde (1996, 1998, 2000, 2001 et 2003). Aux Jeux olympiques, elle a remporté la médaille d'argent à Nagano en 1998 et celle de bronze à Salt Lake City en 2002. Mme Kwan, âgée de 41 ans, a travaillé sous la direction de l'ancienne secrétaire d'Etat Condoleezza Rice dans une fonction non rémunérée portant sur la promotion des Etats-Unis à l'étranger. Née en Californie de parents originaires de Hong Kong, elle a notamment travaillé sur les relations sino-américaines. Elle a ensuite oeuvré dans les campagnes présidentielles des démocrates Hillary Clinton et Joe Biden. Les Etats-Unis entretiennent des relations amicales avec le Belize, petit pays anglophone d'Amérique centrale et destination touristique populaire, qui compte parmi les nations les moins peuplées de l'hémisphère occidental. Washington a toutefois exprimé son inquiétude face à l'utilisation du Belize par les trafiquants de drogue et les blanchisseurs d'argent. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.