USA: le corps sans vie de la petite nièce du président John Kennedy retrouvé

Le corps sans vie de Maeve Kennedy Townsend McKean, petite-fille du sénateur et ancien ministre de la Justice Robert Kennedy et petite-nièce du président John Kennedy, a été retrouvé, a annoncé la police lundi. La femme de 40 ans avait disparu jeudi dernier avec Gideon, son fils de 8 ans, au cours d'une sortie en canoë à Chesapeake Bay.Les secours ont retrouvé le corps de Maeve McKean dans des eaux de 7 mètres de profondeur, à approximativement 4 km au sud du domicile de sa mère à Shady Side, dans le Maryland, là où elle avait embarqué avec son fils. Les autorités ont déclaré que la recherche de Gideon reprendrait mardi. Maeve McKean avait conseillé l'administration Obama pour le programme mondial de lutte contre le sida du Département d'État et s'était portée volontaire au Mozambique pour le Peace Corps. Il s'agit d'un nouveau drame pour la plus célèbre famille des Etats-Unis, régulièrement frappée par la tragédie depuis l'assassinat en 1963 à Dallas du président démocrate John Fitzgerald Kennedy (JFK). L'ancien ministre de la Justice Robert Kennedy, le frère de John, fut tué en 1968 alors qu'il était bien placé pour remporter les primaires démocrates pour la présidentielle. En 1999, John Jr, le fils de JFK, mourrait avec sa femme Carolyn dans le crash de l'avion qu'il pilotait dans le Massachusetts. (Belga)