USA: le gouvernement américain en alerte après des informations sur des cyberattaques

Le gouvernement américain a affirmé dimanche être mobilisé après des informations de presse sur des attaques informatiques soutenues par un gouvernement étranger ayant visé le Trésor et au moins une autre agence fédérale des Etats-Unis.Ces pirates informatiques ont eu accès, parfois depuis plusieurs mois, au courrier interne du département du Trésor et de l'administration nationale des télécommunications (NTIA), selon ces informations, qui ne précisent pas quel gouvernement étranger pourrait être à l'origine des ces intrusions. "Le gouvernement américain est au courant de ces informations et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier et résoudre tout problème potentiel lié à cette situation", a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale auprès de la Maison Blanche, John Ullyot. Il n'a pas confirmé l'ampleur de l'attaque, ni les informations selon lesquelles elle aurait pu viser d'autres agences gouvernementales. Mardi, c'est la société américaine de sécurité informatique FireEye, d'ordinaire appelée à la rescousse par des clients lors de cyberattaques, qui avait admis avoir été elle-même l'objet d'un piratage hautement complexe, dont elle soupçonne également un Etat d'être à l'origine. (Belga)

