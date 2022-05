USA: les Obama lancent une bourse pour les futurs hauts fonctionnaires

L'ancien président américain Barack Obama et sa femme Michelle ont annoncé lundi le lancement par leur fondation, en partenariat avec le PDG de la plateforme de réservation de logements AirBnB, d'une bourse dotée de 100 millions de dollars pour les étudiants se destinant au service public.Cette aide ira dans un premier temps à 100 élèves pour les aider à faire face au fardeau de leur dette étudiante et à voyager, a indiqué la fondation Obama dans un communiqué. "Si nous voulons que cette nouvelle génération de dirigeants soit capable de faire ce qu'ils doivent faire, il faut qu'ils se rencontrent. Il faut qu'ils se connaissent. Il faut que chacun comprenne la communauté de l'autre", a déclaré Barack Obama dans une vidéo au côté de Brian Chesky, le directeur général d'AirBnB qui a fait don de 100 millions de dollars pour financer ce programme, baptisé la "bourse du voyageur" (Voyager Scholarship). La bourse, d'une durée de deux ans et accessible aux étudiants américains en troisième et quatrième année d'université, pourra s'élever jusqu'à 50.000 dollars d'aide financière ainsi que des fonds supplémentaires pour permettre de voyager à des fins professionnelles pendant l'été. Après avoir obtenu leur diplôme, les étudiants se verront allouer 2.000 dollars annuels par AirBnB pour voyager, "élargir leur horizon et forger de nouveaux liens". (Belga)