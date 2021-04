USA: un des assaillants du Capitole inculpé après avoir fanfaronné sur Bumble

La justice américaine a inculpé un New-Yorkais de 50 ans en utilisant notamment une conversation sur l'application de rencontres Bumble où l'assaillant se vantait d'avoir participé à l'invasion du Capitole à Washington en janvier.Robert Chapman, 50 ans et résidant à Yonkers dans l'Etat de New York, est accusé d'avoir pénétré illégalement dans l'enceinte du Congrès américain, selon un mandat d'arrêt du FBI daté de jeudi. Le 6 janvier, une foule de partisans de Donald Trump, encouragée par le milliardaire républicain, avait pris d'assaut le Capitole pour contester la certification des résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020 et la victoire de Joe Biden. Une semaine plus tard, M. Chapman avait indiqué à une personne avec laquelle il discutait sur Bumble avoir fait partie du groupe d'émeutiers. "J'ai envahi le Capitole. Je suis même arrivé jusqu'au Statuary Hall!", avait-il claironné dans une conversation dont la capture d'écran a été diffusée par la justice américaine. "Nous ne sommes pas compatibles", avait répondu, laconique, l'autre personne, qui s'était ensuite empressée de contacter la police. Après ce signalement, un agent du FBI a étudié des images de caméras de sécurité pour identifier M. Chapman, qui se trouvait bien dans cette salle du Capitole lors des émeutes. Le FBI a aussi retrouvé des photos et des messages publiés sur Facebook, qui attestent de la présence de M. Chapman à l'intérieur du siège du gouvernement américain le 6 janvier. Selon la chaîne de télévision new-yorkaise WNBC, M. Chapman a été arrêté jeudi dans la ville de Carmel (Etat de New York), puis a comparu par visioconférence devant un tribunal fédéral. Il a ensuite été remis en liberté conditionnelle. (Belga)

