Vaccination - A Bruxelles, un courrier sera envoyé aux 12-15 ans la semaine prochaine

La Commission communautaire commune enverra la semaine prochaine, une lettre à tous les enfants, âgés de 12 à 15 ans, en apportant une attention particulière à l'accessibilité des informations reprises leur permettant ainsi de poser un choix éclairé et en parfaite conscience, a-t-elle indiqué jeudi soir, au lendemain de la décision de la Commission Interministérielle de la Santé d'ouvrir à ceux-ci l'accès à la vaccination.Suite à la décision de la Conférence Interministérielle (CIM) Santé publique, la vaccination des jeunes de 12 à 15 ans sera possible, uniquement avec le vaccin Pfizer qui a reçu l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments pour ce groupe d'âge, sur base volontaire et sous réserve de l'accord parental (ou du tuteur légal), a-t-elle rappelé. Selon l'institution bi-communautaire, la couverture vaccinale des personnes de 65 ans et plus atteint maintenant les 79%. Pour les catégories d'âges plus jeunes, les taux continuent d'augmenter. De manière générale, il est toujours recommandé de prendre rendez-vous via Bru-Vax. Lors de la prise de rendez-vous, les Bruxellois(es) ont la possibilité de choisir le vaccin qui leur sera administré (Pfizer à partir de 16 ans, Moderna et Johnson & Johnson à partir de 18 ans). Il est également possible de se faire vacciner sans rendez-vous dans neuf des dix centres de vaccination bruxellois (à l'exception de l'Hôpital Militaire) : Le vaccin Pfizer est administré sans rendez-vous dans 8 centres (à l'exception du cenre Pachéco et de l'Hôpital Militaire) tous les jours de 10h00 à 15h00. Le vaccin Moderna est administré sans rendez-vous dans le centre de vaccination de Pachéco. Le vaccin Johnson & Johnson est disponible sans rendez-vous tous les jours, de 10h00 à 15h00, dans les centres de vaccination du Heysel et de Molenbeek (via une ligne spécifique) et dans les autres centres sur rendez-vous. Pour le vaccin Johnson & Johnson, des plages horaires plus longues sont également prévues dans plusieurs centres (Uccle, Heysel, Anderlecht, Molenbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert). Les créneaux horaires disponibles sont consultables sur le site web coronavirus.brussels. Par ailleurs, les personnes sans-papier peuvent accéder à tous les centres de vaccination (à l'exception du Heysel et de l'Hôpital Militaire). Toujours selon la Cocom, l'implication efficace et continue des bourgmestres et de leurs équipes communales permet d'atteindre nombreux de leurs administrés, notamment à Saint-Josse-ten-Noode qui a vacciné à travers son antenne locale plus de 650 personnes en quelques heures. L'antenne locale de vaccination de Saint-Gilles avait quant à elle comptabilisé plus de 1.500 vaccins en 3 weekends. La vaccination des Bruxellois.es de 65 ans et plus a atteint 79%. Le taux de couverture vaccinale pour toutes les catégories d'âge confondues en première dose devrait atteindre 60% la semaine prochaine et le pourcentage des deuxièmes doses augmente bien et devrait dépasser les 40%. "Ces chiffres sont prometteurs pour atteindre l'objectif de couverture vaccinale. L'immunité de groupe reste une priorité pour la Cocom qui se veut prudente face au risque de recrudescence des contaminations notamment via le variant Delta et aussi du fait des mouvements plus importants de personnes en cette période estivale et de la nouvelle hausse du virus dans certains pays touristiques", a enfin dit la Commission Communautaire commune, lors d'un point de la situation établi jeudi soir. (Belga)

