Vaccination obligatoire : les syndicats ne veulent pas de sanctions pour les travailleurs

Les syndicats FGTB, CSC et CGSLB ne se sont pas prononcés sur l'opportunité de passer à l'obligation vaccinale contre le Covid-19, mais ont rappelé leur opposition à toute sanction éventuelle pour les travailleurs.La commission santé de la Chambre procède mercredi à son avant-dernière journée d'auditions sur l'obligation vaccinale, avec les partenaires sociaux. Les syndicats ont été reçus en matinée, avant les employeurs l'après-midi. Les trois organisations représentatives ont rappelé leur soutien à la campagne de vaccination. Elles ont aussi jugé qu'une telle décision relevait du législateur. Elles ont toutefois lancé quelques avertissements, tant du point de vue sociétal que du droit du travail. Pour la FGTB, Raf De Weerdt a pointé le risque de "porter atteinte à l'adhésion". À la suite de son collègue socialiste qui a appelé à ne pas procéder à l'obligation vaccinale du personnel soignant, Stijn Grijp (CSC) a jugé qu'une éventuelle vaccination obligatoire ne peut pas porter atteinte aux droits en matière de revenus et de travail". "Une obligation ne peut pas avoir pour conséquence une perte d'emploi, une suspension ou un retrait des revenus", a rappelé le représentant du syndicat chrétien. Une telle mesure ne doit "pas avoir de conséquences sur les droits fondamentaux et sociaux des travailleurs : accès du travail, droit d'obtenir des revenus par son travail, droit aux prestations sociales", a pour sa part énuméré Olivier Valentin, représentant du syndicat libéral CGSLB. Les syndicats ont mis l'accent sur la prévention, tout en s'interrogeant sur le calendrier alors que la fin de la situation d'urgence épidémique est sur la table. (Belga)