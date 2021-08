Vaccins: l'UE signe avec un 7e producteur

La Commission européenne a approuvé un nouveau contrat d'achat anticipé de vaccins contre le coronavirus, cette fois avec l'entreprise pharmaceutique américaine Novavax. Il s'agit du 7e partenaire avec lequel l'exécutif européen signe un tel contrat, au bénéfice des 27 Etats membres. Le premier remonte à l'été dernier, avec AstraZeneca.Il avait été suivi d'accords d'achat anticipé avec BioNTech-Pfizer, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson), Sanofi-GSK et CureVac. Novavax vient donc s'y ajouter, pour la fourniture de 100 millions de doses de vaccin avec une option pour 100 millions de plus. Les livraisons de ce vaccin, qui doit encore être autorisé par l'Agence europénne des médicaments (EMA), seraient attendues pour cette année encore, ainsi que 2022 et 2023, selon la communication de la Commission. (Belga)