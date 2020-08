Vague de chaleur: avertissement orange dans presque toute la Belgique vendredi

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis jeudi un avertissement orange sur l'ensemble des provinces en Belgique, excepté au littoral, pour la journée de vendredi. Il est fort probable que cet avertissement soit prolongé dans les prochains jours.Avec les températures élevées, il est conseillé à la population de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, de passer ses journées dans des endroits frais, de se conformer aux règles habituelles de santé, de fractionner les portions alimentaires, d'éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres. L'IRM invite également à suivre les conseils donnés par les autorités compétentes. Selon les prévisions, le temps sera sec et ensoleillé avec des températures très élevées vendredi. Les maxima se situeront entre 30 ou 31 degrés en Haute Ardenne et 35 degrés ou plus en Campine. (Belga)