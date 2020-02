"Vague de chaleur" sur l'hiver suisse: plus de 20 degrés au Tessin

Plutôt réputé pour son froid, le mois de février a commencé sur des températures inhabituellement douces en Suisse. Des records ont été battus lundi dans certaines stations de mesure.Dimanche, les températures étaient déjà exceptionnellement élevées. MétéoSuisse parlait alors sur son blog d'une "vague de chaleur" en hiver. Le Plateau s'est réveillé lundi avec des températures comprises entre 11 et 13 degrés. À Lucerne, le thermomètre est allé jusqu'à 13,3 degrés. Le minimum journalier à Lucerne est généralement de moins 2 degrés et la température moyenne de 1,4 degrés. Meteonews signalait pour sa part 24,1 degrés lundi à Biasca, dans le Tessin. A Grono, dans le canton des Grisons 23,9 degrés ont été enregistrés, ce qui constitue un nouveau record pour les trois mois d'hiver depuis le début des mesures en 1971. En Suisse romande, il a fait 16,9 degrés à Sion, 16,4 à Vevey (Vaud) et 16,1 à Genève. (Belga)