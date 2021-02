Vague de froid - L'IRM réitère son avertissement aux conditions glissantes mardi soir

L'Institut royal météorologique (IRM) met à nouveau en garde mardi soir contre des conditions glissantes sur tout le pays dès 21h jusqu'à 01h vendredi.Cette nuit, ce mercredi et ce jeudi, il faudra encore rester attentif aux conditions glissantes à cause de la neige résiduelle sur les routes et des plaques de glace qui se reforment après la fonte, indique l'IRM. L'ensemble du pays est concerné par l'alerte "jaune" de l'IRM. Ce qui signifie que "1 à 5 cm de neige fraîche en 6 heures ou 5 à 10 cm de neige fraîche en 24 heures" pourront tomber ou que du "verglas localisé ou plaques de givre ou de glace" pourraient se former. (Belga)