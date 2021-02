Vague de froid - Les Texans récupèrent progressivement l'électricité

Des milliers de Texans récupéraient progressivement samedi eau potable et électricité après une vague de froid polaire sans précédent qui a paralysé pendant plusieurs jours cet Etat plus habitués aux vagues de chaleur qu'à la neige.La jeune élue démocrate du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, qui a levé 3,2 millions de dollars pour les victimes de cette vague de froid, a fait le déplacement de New York à Houston. "Nous voulons vous montrer que New York est avec vous, que tout le pays est avec vous", a-t-elle déclaré après avoir participé à la distribution de nourriture. Plus de 60.000 foyers étaient encore privés d'électricité samedi dans le "Lone Star State", selon le site poweroutage. Cet épisode climatique extrême a fait des ravages à travers le sud et le centre des Etats-Unis cette semaine, coûtant la vie à au 40 moins personnes, selon les médias américains. Le mercure est cependant remonté samedi, les villes de Houston et Austin, au Texas, renouant avec des températures autour de 15°C. "Le gouvernement fédéral a envoyé des générateurs, des couvertures, de l'eau et d'autres approvisionnements essentiels", a tweeté le président américain Joe Biden tout en appelant ses compatriotes à aider les associations sur le terrain. Le locataire de la Maison Blanche, qui a signé une nouvelle déclaration d'urgence pour le Texas, a indiqué vouloir se rendre dans cet Etat frontalier du Mexique mais souligné qu'il ne souhaitait pas que sa visite soit "un fardeau" de plus. (Belga)

