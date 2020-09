Valterri Bottas (Mercedes) remporte le Grand Prix de Russie

Valterri Bottas (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Russie sur le circuit de Sotchi dimanche. Le Finlandais a devancé Max Verstappen (Red Bull) et son équipier Lewis Hamilton, qui a écopé de deux pénalités de cinq secondes en début de course.La course était animée dès le départ. Parti en deuxième position derrière Hamilton, Max Verstappen était directement doublé par Valtteri Bottas. Quelques mètres plus loin, Carlos Sainz (McLaren) puis Lance Stroll (Racing Point) abandonnaient après avoir percuté un mur et poussaient la Safety Car à effectuer sa première sortie pour les cinq premiers tours. Ayant écopé de deux pénalités de cinq secondes pour avoir réalisé une simulation de départ hors de la zone réservée et pour un arrêt sur la piste hors de la zone de départ, Lewis Hamilton s'arrêtait aux stands au 16e tour. Alors en tête, le Britannique purgeait sa sanctions lors de son arrêt et ressortait des stands en 11e position. Le sextuple champion du monde remontait jusqu'à la troisième place et échouait derrière Verstappen et Bottas qui remportait le neuvième Grand Prix de sa carrière. Sergio Perez (Racing Point) et Daniel Ricciardo (Renault) complètent le top 5. Le prochain rendez-vous est prévu le dimanche 11 octobre avec le Grand Prix d'Allemagne, le onzième de la saison, sur le circuit du Nürburgring. (Belga)