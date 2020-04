Valterri Bottas vit son confinement dans la montagne en Finlande et a hâte de reprendre

Vice-champion du monde de Formule 1, le Finlandais Valterri Bottas vit son confinement dans un coin reculé des montagnes du nord de son pays et explique se sentir "bien", mais a hâte de pouvoir reprendre la compétition."Je vais très bien", a expliqué Valterri Bottas sur les réseaux sociaux postant une photo de lui au sommet du Mont Saana à un peu plus de 1.000m d'altitude et s'exprimant par vidéo. "Je me tiens à l'écart de tout être humain. J'ai pu faire beaucoup de bons entraînements. Cela ressemble à un long camp d'entraînement qui se poursuit après les vacances d'hiver. En tant que pilote, j'ai hâte de reprendre mais nous devons attendre que la situation soit à nouveau sûre", a ajouté le pilote Mercedes. Les huit premiers Grands Prix de la saison ont été annulés et les espoirs d'une reprise se fixent désormais, pour le moment, au 14 juin au Canada. (Belga)