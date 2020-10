Valtteri Bottas encore le plus rapide lors de la dernière séance d'essais libres en F1

Valtteri Bottas (Mercedes) s'est montré le plus rapide de la troisième et dernière séances d'essais libres du Grand Prix du Portugal sur le circuit de Portimao (4,653 km) samedi.Le Finlandais, déjà auteur du meilleur temps lors des deux premières séances vendredi, a devancé son équipier Lewis Hamilton, auteur d'une sortie de route, de 26 millièmes de seconde. Max Verstappen (Red Bull/+0.158) a réalisé le troisième temps. Derrière, Pierre Gasly (Alpha Tauri/+0.276) et Alexander Albon (Red Bull/+0.463) complètent le top 5. Les qualifications auront lieu samedi sur le coup de 15h00. Dimanche, le départ du Grand Prix du Portugal, la 12e manche de la saison, sera donné à 14h10. (Belga)