Valtteri Bottas (Mercedes) remporte le premier Grand Prix de la saison en Autriche

Valtteri Bottas a remporté le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, le premier de la saison, disputé à huis clos sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg dimanche. Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) complètent le podium. Deuxième en passant la ligne, Lewis Hamilton a chuté à la quatrième place après avoir écopé de cinq secondes de pénalité après un accrochage avec Alexander Albon (Red Bull) à 11 tours de l'arrivée.En pole position, Bottas a conservé la tête tout au long d'une course marquée par neuf abandons. Vainqueur de l'épreuve l'an dernier, Max Verstappen (Red Bull), qui avait pris le départ en deuxième position (après une pénalité de trois places infligée à Lewis Hamilton avant le départ pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune en qualifications samedi), était contraint à l'abandon au 14e tour à cause d'un problème moteur. Un problème dont Ricciardo (Renault) et Stroll (Racing Point) étaient également victimes. Magnussen et Grosjean (Haas-Ferrari) devaient abandonner à cause d'un problème de frein tandis que Russell (Williams) était touché par un problème moteur. Dans la foulée, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing-Ferrari) abandonnait après avoir perdu une roue. En fin de course, Kvyat (Toro Rosso-Honda) était également contraint à l'abandon tout comme Alexander Albon (Red Bull). Quelques instants plus tôt, le pilote thaïlandais avait été victime d'un accrochage avec Lewis Hamilton (Mercedes). Le Britannique écopait alors de cinq secondes de pénalité, ce qui le privait de podium avec une quatrième place. Une sanction qui profitait à Lando Norris (McLaren) pour s'offrir le premier podium de sa carrière. Auteur de la pole, Bottas, qui a mené de bout en bout, remporte le 8e Grand Prix de sa carrière en 140 courses. L'année dernière, il avait aussi remporté le premier Grand Prix de la saison disputé en Australie. La 2e manche du championnat du monde 2020, le Grand Prix de Styrie, se déroulera dès dimanche prochain sur le même circuit de Spielberg. (Belga)