Van Wilder privé de Tour des Émirats arabes unis par une contamination au coronavirus

Ilan Van Wilder ne se rendra pas aux Émirats arabes unis en raison d'une infection au coronavirus, a-t-il signalé sur les médias sociaux. Van Wilder a contracté le Covid-19 après le tour de La Provence dimanche dernier où il a terminé sixième au classement général. "Malheureusement, pas de UAE Tour pour moi à cause du coronavirus", a-t-il écrit sur Instagram, "Je souhaite le meilleur à mes coéquipiers. Je suis actuellement en convalescence à la maison. Nous suivons la situation au jour le jour avec le médecin de l'équipe."Quick-Step Alpha Vinyl alignera au départ du Tour des Émirats arabes unis Tour Mark Cavendish, Michael Morkov, Fausto Masnada, Ethan Vernon (qui fait ses débuts dans l'équipe), Josef Cerny et nos compatriotes Stijn Steels et Stan Van Tricht. (Belga)