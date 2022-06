Vanessa Sterckendries en bonne voie pour les Mondiaux après son titre au marteau

Vanessa Sterckendries a remporté le titre de championne de Belgique au marteau grâce à un lancer à 66m35, samedi, lors des Nationaux d'athlétisme organisés à Gentbrugge. Avec les points que cela lui rapporte au classement mondial, elle se trouve en bonne voie pour se qualifier aux Mondiaux d'Eugene.La meilleure prestation de la saison de Sterckendries, 26 ans, est de 69m91. La limite pour les Mondiaux d'Eugene, qui commencent le 15 juillet, est de 72m50, mais il est possible de se qualifier aussi via le World Rankings. Avant les championnats de Belgique, Sterckendries était 30e, alors que le top-32 décroche son ticket pour l'Oregon. Il faut encore attendre les résultats des autres championnats, mais elle semble bien partie pour se qualifier. "C'est une déception", a cependant confié Sterckendries au sujet de sa prestation. "Je me sentais bien à l'entraînement et j'espérais atteindre les 70 mètres, mais comme les premiers lancers étaient décevants, j'ai commencé à réfléchir au lieu de faire mon truc. Les dernières semaines étaient difficiles, car je me suis séparée de mon entraîneur au marteau, Alex Malachenko, et après cela, j'ai dû en chercher un." Elle doit désormais attendre jusque mercredi et la publication du classement mondial définitif. "Je n'ai délibérément pas regardé le classement ces deux dernières semaines, mais je viens de vérifier à nouveau. Je pense que j'y serai et ce serait très satisfaisant, mais je ne peux pas dire que je suis tranquille. Il faut encore attendre avec un peu d'anxiété". (Belga)