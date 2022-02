Vanheusden et le Genoa n'arrivent pas à venir à bout de la lanterne rouge Salernitana

Dimanche après-midi, le Genoa et la Salernitana se sont quittés dos à dos, 1-1, après leur match de la 25e journée de Serie A. Zinho Vanheusden était titulaire et a disputé toute la rencontre côté génois.Le score s'est dessiné en première période, puisqu'à l'ouverture de Mattia Destro (1-0, 32e) a répondu Federico Bonazzoli dans les arrêts de jeu (1-1, 45e+1). La deuxième mi-temps est restée muette et moins mouvementée. Les coéquipiers de Zinho Vanheusden ne sauront se satisfaire de ce résultat dans le duel entre les deux derniers du classement de la Serie A. Puisque le Genoa (15 points) est encore à 6 points de Venise et de la sortie de la zone rouge. Bonne dernière, la Salernitana ne compte que 12 points en 24 matchs. (Belga)