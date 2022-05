Variole du singe - Un festival fétichiste à Anvers à l'origine de la transmission en Belgique

L'organisation du festival fétichiste pour hommes homosexuels Darklands, qui a eu lieu au début du mois à Anvers, pensent que des visiteurs étrangers ont importé la variole du singe lors de leur événement, ont-ils indiqué vendredi soir. Trois cas ont pu effectivement être reliés au festival par les autorités, ont-ils précisé.Le Risk Assesment Group (RAG) des autorités fédérales a demandé aux organisateurs de Darklands d'informer tous les participants. La plus grande vigilance leur est recommandée, puisque le virus a une période d'incubation de 21 jours. En cas de symptôme, il convient de se rendre au plus vite aux urgences. Le festival a eu lieu du 4 au 9 mai à Anvers. Il s'agit de l'un des plus grands événements pour hommes homosexuels au monde. (Belga)

