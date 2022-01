Vaste action de police en Flandre

La police mène samedi une vaste opération de contrôles dans les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale. L'attention est surtout portée sur les bandes organisées, le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Vingt-sept zones de police, la douane, l'administration fiscale flamande et le service immigration participent. Des agents de police français et néerlandais ont aussi pris part à l'opération.L'objectif est de contrôler des centaines de véhicules à l'aide de nombreux points de contrôles fixes installés aux entrées et sorties d'autoroutes, de patrouilles mobiles, de caméras de surveillance ainsi que d'une surveillance aérienne. (Belga)