Vélo de Cristal - Un second Vélo de Cristal pour Lotte Kopecky

Lotte Kopecky a reçu le Vélo de Cristal féminin, trophée récompensant la meilleure coureuse cycliste belge de la saison, mercredi soir dans les studios de DPG Media à Vilvorde.L'Anversoise de 26 ans a été élue avec 1012 points, loin devant Jolien D'Hoore, 2e avec 664 points. Shari Bossuyt complète le podium avec 554 points. Sur la route, Lotte Kopecky, qui passe de l'équipe Liv Racing à SD Worx cet hiver, a conquis huit victoires en 2021 dont un nouveau titre de championne de Belgique, tant en ligne que dans le contre-la-montre. Elle a aussi terminé 4e de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo, où elle était également engagée sur piste. Elle fut moins heureuse dans le vélodrome, jouant de malchance dans la course aux points, éliminée sur chute après une 10e place dans la course à l'Américaine avec Jolien D'hoore. Elle a davantage connu le succès en octobre aux Mondiaux de Roubaix, avec le titre mondial de la course aux points et la médaille d'argent de l'omnium et de la course par élimination. Chez les dames, le Vélo de Cristal est remis depuis 2016. Jolien D'hoore, qui a fait ses adieux à la compétition cette année, avait enlevé les deux premières éditions, suivie au palmarès par Nicky Degrendele, Sanne Cant et Lotte Kopecky. (Belga)