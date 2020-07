Venezuela: récompense américaine pour l'arrestation du président de la Cour suprême

Les Etats-Unis ont annoncé mardi une prime de cinq millions de dollars pour toute information permettant d'arrêter le président de la Cour suprême du Venezuela Maikel Moreno Perez, inculpé en mars par la justice américaine pour blanchiment d'argent.Selon le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, il a, au cours des dernières années, "reçu personnellement des pots-de-vin en argent ou en biens matériels pour influencer l'issue de dossiers criminels ou civils". "Moreno Perez a reçu ces pots-de-vin en échange de décisions judiciaires" dans "plus de vingt dossiers", en faveur de la remise en libération de certains prévenus ou le classement de certains affaires, a estimé le secrétaire d'Etat dans un communiqué. Déjà sur la liste noire du Trésor américain depuis mai 2017, le président de la Cour suprême vénézuélienne a été ajouté mardi, avec son épouse, à celle du département d'Etat, pour "corruption". Cette décision "réaffirme l'engagement des Etats-Unis à combattre la corruption et le crime organisé transnational au Venezuela", a expliqué Mike Pompeo. Le gouvernement de Donald Trump multiplie les sanctions et les pressions sur les dirigeants du Venezuela et leur entourage pour tenter de chasser du pouvoir le président socialiste Nicolas Maduro, dont Washington ne reconnaît plus la légitimité. (Belga)

